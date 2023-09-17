نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتحي عبد الوهاب ينضم لقائمة مسلسل "الحشاشين".. تعرف على تفاصيل دوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان فتحي عبد الوهاب إلى قائمة مسلسل "الحشاشين" ويجسد فتحي عبد الوهاب في المسلسل دور نظام الملك وينتهي دوره في الحلقة الـ 12.

ومسلسل الحشاشين كان من المقرر طرحه في السباق الرمضاني الماضي ولكنه تم تأجيله بسبب ضخامة الإنتاج ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الحشاشين" في السباق الرمضاني لعام 2024.

من هو فريق عمل مسلسل "الحشاشين" ؟

ومسلسل "الحشاشين" من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، سامي الشيخ، نور إيهاب، سارة الشامي، ميمي جمال، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى أنه هناك ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

ما هي قصة مسلسل "الحشاشين" ؟

وتدور قصة مسلسل «الحشاشين»، حول جماعة الحشاشين ومؤسسها «حسن الصباحي» وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث ينتاول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة أشتهرت في ذلك العصر بالقيام بإغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

وترجع الحقبة الزمنية للمسلسل إلي القرن الحادي عشر حول البطل حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبدالعزيز، ويروي العمل تفاصيل حدثت فى تلك الحقبة الزمنية عن أباطيل وأبطال من وحي التاريخ من تأليف الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.



ما هي آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب؟

وفي سياق متصل يذكر أن أخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب، هو مسلسل سوق الكانتو، والذى شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي من خلاله.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار

