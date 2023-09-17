هجوم حاد وقاسي.. ابنة رانيا يوسف تزلزل الوسط الفني وتظهر بإطلالة جذابة سحرت جيمع الانظار... ورد فعل والدتها الفنانة صادم!!

انت الان تتابع خبر هجوم حاد وقاسي.. اتفرج ابنة رانيا يوسف تزلزل الوسط الفني وتظهر بإطلالة جذابة سحرت جيمع الانظار... ورد فعل والدتها الفنانة صادم!!والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هاجمت ابنة رانيا يوسف، والدها المنتج محمد مختار، في خطوة لم تكن متوقعة منها على الإطلاق، وهو ما أثار الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تلك التصريحات.

ابنة رانيا يوسف توجه رسالة قاسية لوالدها

قالت نانسي مختار ابنة المنتج محمد مختار ورانيا يوسف، في تصريحات تليفزيونية لها، عن علاقتها بوالدها ومنا صرحت به والدتها من فترة،

“أنا مش عايزة من محمد مختار حاجة، ولا شغل ولا تمثيل ولا أي حاجة، وأنا كنانسي مش محتاجه منه حاجة”.بناتي يلبسوا براحتهم.. رانيا يوسف تكشف سر الملابس الجريئة في حياتها وعلاقتها بلبنان



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وعلقت نانسي محمد مختار، على مشاركتها في أعمال فنية وخولها إلى عالم الفن، ” لو الورق حلو وأنا عاجبني الموضوع هشارك، ولكن أنا مشروع مصممة أزياء أكتر”.

وكشفت نانسي مختار، أنه والدتها تلعب دور الأب والأم في حياتها، قائلة:”الناس اللي بتكرهك هم دوافعك للنجاح، وفي نهاية المطاف هي لن تتوقف عن ظهورها بشكل جميل”.