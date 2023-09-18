انت الان تتابع خبر هجوم حاد وقاسي.. ابنة رانيا يوسف تزلزل الوسط وتظهر بإطلالة جذابة سحرت جيمع الانظار... ورد فعل والدتها الفنانة صادم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هاجمت ابنة رانيا يوسف، والدها المنتج محمد مختار، في خطوة غير متوقعة تمامًا، مما أثار الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أدلىت بتصريحات قاسية في هذا الصدد.

وفي تصريحاتها التلفزيونية، قالت نانسي مختار، ابنة محمد مختار ورانيا يوسف، عن علاقتها بوالدها ورد فعلها على تصريحات والدتها الأخيرة: "أنا لست بحاجة إلى أي شيء من محمد مختار، سواء كان عملًا أو تمثيلًا أو أي شيء آخر. أنا نانسي ولا أحتاج إليه بأي شكل من الأشكال".

وكشفت رانيا يوسف عن سر ارتداء الملابس الجريئة في حياتها وعن اعتزالها للجواز والرجال، قائلة: "أنا لست جريئة فقط، بل أنا مختلفة".

وعلقت نانسي محمد مختار على مشاركتها في الأعمال الفنية ودخولها عالم الفن، قائلة: "إذا كان العرض جيدًا وأعجبني الموضوع، فسأشارك فيه. ولكنني أكثر مهتمة بأن أكون مصممة أزياء".

وكشفت نانسي أيضًا أن والدتها تلعب دور الأب والأم في حياتها، مؤكدة أن "أولئك الذين يكرهونك هم دوافع نجاحك، وفي النهاية، لن تتوقف عن الظهور بشكل جميل".