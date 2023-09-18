إسلام إبراهيم لـ"دوت الخليج الفني": "دوري في فيلم عنب مختلف تماماً عن أي دور قدمته"

القاهرة - محمد ابراهيم - إلتقت كاميرات دوت الخليج الفني بالفنان إسلام إبراهيم في كواليس فيلم "عنب " مع بداية تصوير مشاهد الفيلم في أستوديو المغربي.

و كشف إسلام إبراهيم للفجر الفني تفاصيل شخصيته في فيلم عنب، و قال “دوري في فيلم عنب مختلف تماماً عن أي دور قدمته، و شخصية تامر المنشاوي شخصيتي شخصية غنية ومعاه فلوس كتير وأي حاجة في نفسو بيعملها و بيحب يأكل عنب كتير ودي شخصية أول مرة أقدمها”.

و قال إسلام إبراهيم أن هذا التعاون ليس الأول بيني و بين أبطال الفيلم محدش غريب عليا و مش أول مرة أشتغل مع آيتن عامر إحنا أشتغلنا مع بعض قبل كدا.

و يذكر أن احتفل أبطال العمل بإنطلاق تصوير الفيلم و قامو بتقطيع التورته مع فريق الإنتاج وبحضور مجموعة من الصحفيين والقنوات.

و فيلم عنب من إنتاج شركة رشا برودكشن، المنتجة رشا الظنحاني، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا.

أخر أعمال إسلام إبراهيم

يشارك إسلام إبراهيم في فيلم ع الزيرو مع محمد رمضان و نيلي كريم و شريف الدسوقي و نخبة من النجوم.

تدور أحداث فيلم ع الزيرو في إطار من التشويق والإثارة، حول حمزة الملقب بـ دراجون الذي يلعب دوره محمد رمضان، يعمل دي جي ويساعده الفنان إسلام إبراهيم، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ومن ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.