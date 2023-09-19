انت الان تتابع خبر فنان شهير أحبته دنيا سمير غانم حد الجنون ورفض الزواج منها قبل رامي رضوان.. لن تصدق من يكون؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دائمًا ما يتم التركيز على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عنهم، وخاصة فيما يتعلق بحياتهم العائلية.

يبحث جمهور وسائل التواصل الاجتماعي عن الجوانب الخفية في حياة الفنانين، وأحد هؤلاء الفنانين هي دينا سمير غانم. انتشرت الشائعات حول علاقتها بالفنان أحمد مكي قبل زواجها من الإعلامي رامي رضوان.

في أحد اللقاءات السابقة، كشف النجم الراحل سمير غانم عن بعض الأسرار حول تلك العلاقة، مؤكدًا أن ابنته وأحمد مكي كانا أصدقاء مقربين ولم يتم خطبتهما كما تم تداوله بين المتابعين.أوضح الفنان "سمير غانم" في تصريحاته أن شائعة ارتباط ابنته دنيا انتشرت بشكل كبير، وتردد أيضًا أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا أخبرت أحد المقربين عن خبر الخطوبة في إحدى جلسات الدردشة قبل زواجها من الإعلامي رامي رضوان.

ترددت أيضًا بعض الشائعات بعد إعلان خطوبة "دنيا سمير غانم" للإعلامي رامي رضوان، تقول إن الفنان أحمد مكي رفض الزواج منها لأسباب خاصة.

قامت الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم بكشف أسباب حبها لرامي رضوان في حوار تلفزيوني مع النجم أمير كرارة. وقالت إنها تحبه لأنه ذكي وشاطر في عمله وطموح وعاقل ولديه مميزات الرجولة.

بدأت موهبة دنيا سمير غانم في الظهور عندما كانت في عمر 10 سنوات، حيث شاركت في مسلسل "امرأة وامرأة". توقفت عن التمثيل لفترة قصيرة قبل أن تعود في سن 16. شجعها والدها، النجم الراحل سمير غانم، على الغناء بعد أن سمع صوتها وهي تغني لفيروز. أعجبه صوتها لدرجة أنه بكى من جمالها.

تخرجت دنيا من قسم الأداب والفنون في جامعة مصر. بدأت شهرتها من خلال فيلم "يا أنا يا خالتي" مع محمد هنيدي وحسن حسني. ثم قامت ببطولة عدة أفلام بعد ذلك مثل "طير أنت و365 يوم سعادة" و "أكس لارج" و "لا تراجع ولا أستسلام" و "لف ودوران".

شكلت دنيا سمير غانم ثنائي رائع مع الفنان أحمد مكي في السينما والدراما، خاصة في المسلسل الشهير "الكبير أوي". وقد حقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري. انتشرت شائعات تفيد بأن مكي رفض الزواج من دنيا بعد قصة حب نشأت بينهما في العديد من أعمالهما الفنية.

في تصريحاته الصحفية، كشف النجم سمير غانم أن ابنته وأحمد مكي أصدقاء جدًا ولم يتم خطبتهما كما تم تداوله. انتشرت شائعة قصة حبهما بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تردد أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، والدة دنيا، أخبرت أحد المقربين بخبر الخطوبة في إحدى جلسات الدردشة قبل زواجها من زوجها الحالي الإعلامي رامي رضوان.

تعرفت دنيا عن طريق الصدفة على الإعلامي الرائع رامي رضوان، حيث قابلته في أحد الكافيهات أثناء تواجدها مع مجموعة من أصدقائها وكانوا يلعبون بدون كلام. لاحظت ذكائه الشديد وطريقة حديثه الراقية.بعد ذلك، سألت إحدى صديقاتها إذا كان رامي مرتبطًا أم لا. وقعت دنيا في حبه من أول نظرة. في إحدى حواراتها، صرحت دنيا قائلة: "شعرنا بقرب وارتياح وبدأنا نتبادل المشاعر الجميلة. زادت هذه المشاعر وشعرنا بأننا نفكر بنفس الطريقة وبنفس الإحساس. حتى نظراتنا كانت تعبر عما نشعر به. في إحدى المرات، اعترف لي رامي بحبه واعترفت له أنا أيضًا".وعن أسباب حبها لرامي، قالت دنيا في حوارها مع النجم أمير كرارة في أحد برامجه: "أحب فيه أنه ذكي وشاطر في عمله وطموح وعاقل. قليل جدًا تجد شخصًا يجمع بين هذه المميزات ومحترم فيه مميزات الرجولة".

لم يمر شهران على علاقتهما حتى أعلن رامي ودنيا خطبتهما. في عام 2013، أقيم حفل زفافهما الأسطوري بحضور الأغلبية العظمى من نجوم الفن والمجتمع. غنت دنيا لرامي أغنية "بقينا لبعض" التي ضمتها بعد ذلك لألبومها الأول.

أنجبت دنيا من رامي عام 2014 ابنتهما الوحيدة كايلا. روت الفنانة الجميلة موقفًا حدث لها ولابنتها، حيث أنقذهما زوجها من موت مُحقق.

كشفت دنيا خلال لقائها مع برنامج دبي كروز، الذي كان يُقدمه ميساء مغربي، عن تجربة مروعة حدثت لها ولعائلتها في إحدى الأماكن العامة. كانت دنيا برفقة ابنتها وزوجها وبعض الأصدقاء عندما لاحظت أن ابنتها كايلا تبكي بشدة. قامت بحملها في حضنها وفورًا، صرخ زوجها رامي وطلب منها أن ترفع قدمها وتبتعد عن المكان الذي كانت تقف عليه.

بعد لحظات من الذعر، اكتشفت دنيا أن ثعبانًا كبيرًا كان قد اقترب من ابنتها وكاد يلدغها لولا تدخل زوجها السريع. قام رامي بقتل الثعبان وبذلك أنقذ حياة كايلا من الموت المحقق.تعتبر هذه التجربة من التجارب المروعة التي تواجهها بعض العائلات في الأماكن العامة. وتؤكد هذه القصة على أهمية اليقظة والحذر، وكذلك على الحاجة إلى العناية الإلهية التي حمت ابنة دنيا من الخطر.