الحلقة 3 مسلسل الفريدو.. مازن يتسبب في رفد سارة وتقابل فريد

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الفريدو بعودة سارة للمنزل لتتفاجاء بوجود طليقها في المنزل "عابد عناني" ليخبرها بمحاولته التواصل معها ورغبته في عودتها إليها، لتخبره بعدم رغبتها في الرجوع له وعن تمسكها بعملها كطبيبة لتتركه سارة مع والدها وتذهب لغرفتها، ويتحدث معه والدها ويطلب منه تنفيذ اتفاقهما.

سارة تتحدث لفريد وتقابله

ثم تقوم سارة بمراسلة فريد لتقابله لتتحدث معه، وتذهب سارة لمقابلة فريد ليسألها فريد عن رغبتها في تناول الطعام أولًا أم شرب شيء، ثم يسألها عن أحوالها، لتخبره عن تركها منزل والدها بسبب ماحدث مع طليقها وأن فريد سبب ماحدث لتركه لها وعدم زواجهما، ويخبرها فريد بعدم زواجه أو حب آخر غيرها.

ثم يجلس فريد مع عبد الحميد صاحب العمارة التي تسكن بها عمته ليصل معه لحل ويخبره عبد الحميد بإنه يريد بيع العمارة بملايين يحتاج إليها.

ثم تخرج ثريا من غرفتها لتجد زينب الممرضة تحضر لها وجبة الفطار وتسألها ثريا من هي بسبب إصابتها بالزهايمر لتخبرها زينب بإنها الممرضة الجديدة التي تساعدها في المنزل وظلت تمازح ثريا وتسألها ثريا أخرى عن اسمها لتجيبها "اسمي شعراوي".

ثم يجلس فريد مع عمته ثريا ليخبرها بإنه سيقوم بشراء العمارة التي تسكن بها وتسأله ثريا من أين يأتي بالمبلغ الذي يشتري به العمارة ليخبرها ببيعه بمطعمه في إيطاليا وتخبره ثريا برفضها ذلك، ثم تجلس معه زينب لتخبره عن بعض العادات والنظام الذي ستتبعه مع ثريا.

مازن يتسبب بمشكلة لسارة ورفدها

ويذهب فريد لمكان ويقابل أحد العاملين معه في إيطاليا ويسأله فريد عن أحواله ويخبره بإنه لا يعمل، ثم يذهب مازن لسارة في مكان عملها ويسبب لها في مشكلة مع زوج صديقتها، وتعود سارة للمنزل وهي تحمل أشياء عملها ليسألها والدها وتخبره عن ماحدث من مازن في مكان عملها وشجار مازن مع زوج صديقتها ويتصل والدها بمازن، ثم يتصل فريد بسارة لتخبره بإنها تريد مقابلته.

مقابلة أخرى بين فريد وسارة

ثم ذهبت سارة لمقابلة فريد وتروي له عن مشاكلها مع طليقها وسبب طلاقها منه، ثم تجلس ثريا مع زينب ويتمازحان، ويذهب فريد لثريا ومعه سارة وتتذكرها ثريا وتسعد لرؤيتها ثم يذهب فريد وسارة ويسوق فريد سيارتها، ويذهب فريد لأحد أصدقاء ثراي ويخبرها بمرضها وعن حاجته لوجودها مع ثريا وأن وجود أشخاص تحبهم يفرق في حالتها وتخبره بموافقته بمساعدة ثريا وتروي له عن بعض الأشياء في حياتها، وتطلب منه هو وسارة الغداء معها لتوافق سارة، وتجلس سارة تتحدث مع فريد في حياتها وينصحها فريد باستغلال السوشيال ميديا، لتدخل عليهم صديقة ثريا ومعاه الشاي لهما.

ليكمل سارة وفريد حديثهما ويطلب منها اعطائه فرصة أخرى، ثم يطلب منها أن يذهبا لعد تأخرهما، ثم يظهر مصطفى وهو يتحدث فالهاتف مع شخص وتراقبه زوجته سلمى، ليسألها مصطفى عن سبب زواجها منه ويتشاجران، ثم يخبرها عن سبب ارتدائها ملابس الخروج لتخبره بذهابها لأصدقائها، ثم يترك فريد سارة لتعود للمنزل ويعود هو لعمته ثريا ليطمئن عليها، ويرن هاتف مازن برسالة له محتواها صورة سارة مع فريد وتنتهي الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل الفريدو

تعرض حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب عبر قناتي ON وON drama من الأحد إلى الخميس بشكل يومي وذلك المواعيد التالية:

العرض الأول عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء على أن تكون إعادة الحلقة في تمام الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهرًا.