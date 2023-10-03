نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقابلة جمهور جدة عزيزة على قلبي.. رامي جمال يروج لحفله المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم رامي جمال لحفله المقبل المقرر إحياءه في جدة، يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور رامي جمال



نشر رامي جمال صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلًا:"مقابلة جمهور جدة عزيزة على قلبي يمكن ولا مرة الوقت سمح بإني أغني كل الاغاني اللي نفسي نغنيها سوا بس أوعدكم الحفلة دي كل حاجة فيها مفاجأة لو قلتلكم إيه أكتر أغاني نفسكم نغنيها سوا هتختارو إيه".



من هم فريق عمل أغنية رامي جمال الجديدة "جيت متأخر"؟



وفي سياق آخر، يستعد النجم رامي جمال لطرح أغنية جديدة له بعنوان "جيت متأخر"، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر.

فيها حاجه زي السحر.. رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة" جيت متأخر"

وكان رامي جمال قد شوق جمهوره لتلك الأغنية، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للأغنية، مُعلقًا عليه: "تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب أول ألبوم فترة مش سهلة، العشر أغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم، وهنبدأ مرحلة جديدة تمامًا، وده وعد هنبدأ بأغنية جيت متأخر اللي واثق من حبي فيها ومن كتر ما بسمعها وأنا عادة مبحبش أسمع شغلي إن فيها حاجه زي السحر كده أنا شخصيًا مدمنها، على قد ما هشوفكم متحمسين وأشوف عدد كبير عاوزها تنزل هنزلها بسرعة، ها جاهزين ".

ما هي آخر أغاني رامي جمال؟



وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية "هيبدأ يتكلم"، التي تصدر من خلالها تريند" يوتيوب"، وهي من إنتاج شركة رامي جمال «ار جي»، وهي من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام.

كلمات أغنية "هيبدأ يتكلم" لـ رامي جمال

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل

شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه حتى الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل

هرد ومن حقي أستبيع مشواره بقى صعب يشقي

مش حلو أفضل مستجدع وأتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل

شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه حتى الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل

عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمه وكاشف ورقه

سبتوا أنا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا

هرد ومن حقي أستبيع مشواره بقي صعب يشقي

مش حلو أفضل مستجدع وأتساهل تاني في حقي

عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا أنا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا.