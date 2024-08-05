نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. طارق عبدالعزيز يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل طارق عبدالعزيز تريند محرك البحث جوجل، وذلك في ذكرى ميلاده والتي كانت وفاته صدمة كبيرة للوسط الفني وجمهوره.

طارق عبدالعزيز

مشوار طارق عبدالعزيز الفني

وتخرج طارق عبد العزيز مع دفعة خالد صالح وهو صديق شخصي له ولمحمد هنيدي وخالد الصاوي والمؤلف أحمد عبد الله.

وبدأ حياته الفنية من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعه متميزة من الفنانين الشباب. من أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودور الشاب القبطي في فيلم ثقافي. شارك مع عمرو دياب في فيلمين هما طول الليالي عام 1999 والقصة في كلمتين عام 2000.

طارق عبدالعزيز

ومن أبرز أعماله في الدراما: الزوجة الرابعة، مسيو رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، بعد الفراق، فض اشتباك، أستاذ ورئيس قسم، وغيرهم.

الساعات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز

وكان قد أوضح القائمين على العمل أن الفنان طارق عبد العزيز كان يواصل تصوير مشاهده بشكل طبيعي في العمل الفني اليوم وكان بحالة صحية جيدة، لكنه فاجأ بنوبة تعب مفاجئة نحو الساعة الثالثة والنصف ظهرًا تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولكنه توفي بشكل مفاجئ، سيتم الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في وقت لاحق.

طارق عبدالعزيز

آخر أعمال طارق عبدالعزيز

ويذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز، مسلسل “بقينا اتنين”، الذي رحل قبل استكمال باقي مشاهده، وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتميز المسلسل بإطار كوميدي درامي، حيث تناول قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، وتحاول التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها، وكذلك طليقها.