تفاصيل شخصية هالة صدقي في مسلسل "إش إش"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة هالة صدقي تصوير مشاهدها في مسلسل "إش إش"، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان 2025، وتجسد خلال الأحداث دور خالة مي عمر، وتدور أحداثه في إطار في إطار اجتماعي تشويقي، ويتكون المسلسل من 30 حلقة، بطولة مي عمر، ماجد المصري،علاء مرسي، هالة صدقي، ومن إخراج محمد سامي.

آخر أعمال هالة صدقي



وكان آخر أعمال هالة صدقي هو مسلسل جعفر العمدة، ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول جعفر العمدة الذي يقدم شخصيته محمد رمضان، ويبحث عن نجله المختفي منذ 19 عامًا، مما يدخله في العديد من الأزمات والصراعات مع تتابع الأحداث، وتقدم هالة صدقي دور والد.

مسلسل سره الباتع



وشاركت هالة صدقي، مؤخرًا في مسلسل سره الباتع الذي قدم بطولته أحمد فهمي وأحمد السعدني، وظهرت خلاله بشخصية والدة السعدني، والعمل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم لـ يوسف إدريس، ومن تأليف وإخراج خالد يوسف.

فيلم الملكة

كما شاركت أيضًا في فيلم الملكة الذي شهد عودتها إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته بجانب هالة صدقي، كل من باسم سمرة، شيرين رضا، كريم عفيفي، رانيا يوسف، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، ودينا، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبدالعزيز.