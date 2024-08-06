بعد تصدرها التريند.. تعرف على أحدث أعمال بشرى

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت اسم الفنانة بشرى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها الأخير في برنامج (حد النجوم) والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويتم إذاعته على قناة dmc، وحديثها عن فارق السن بينها وبين زوجها خالد حميدة، قالت بشرى: "من بين التعليقات أن فارق السن بيننا 11 سنة.. ليه إن شاء الله؟، جبتوه منين، ده لا باين شكلا ولا موضوعا، دي تفاصيل بمنتهى السطحية، وبتضحكني جدا".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال بشري

أحدث أغاني بشرى

تنتظر الفنانة بشرى طرح الأغنية الجديدة التي تغني فيها بالأوزبكستاني، مع المغني عزام الشيخ، وذلك بسبب إعجابها بأغنية كان قد طرحها عبر “تيك توك”.

وتعكف بشرى حاليا علي استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال علي مستوي الإنتاج والتمثيل أيضا.

وأيضا طرحت بشرى أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد ابراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

آخر أعمال بشرى

وكان اخر اعمال بشرى هو مسلسل "طبيبة شرعية" علي شاشة قناة المحور و"stc"، المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وأيضا فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

زواج بشرى وخالد محمود حميدة

وكانت بشرى قد احتفلت بزفافها إلى خالد، ابن زوجة الفنان محمود حميدة، وذلك في الساحل الشمالي، وسط أجواء من الفرح والبهجة، وأشعل الفنان محمود حميدة حفل الزفاف بوصلة رقص مع العروسين، وشاركه في الرقص لبلبة وهاني رمزي ولقاء سويدان، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، وكان أبرزهم: درّة، لقاء سويدان وابنتها، هاني رمزي وزوجته، لبلبة، ميس حمدان، رانيا يوسف، لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، وإيمي سالم، نور خالد النبوي، وهند عبد الحليم، شريف رمزي، وغيرهم من الفنانين.

زيجات الفنانة بشري

يذكر أن الفنانة بشرى تزوجت في المرة الأولي من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010 وأنجبت منه طفلين، وتم الطلاق بعد زواج استمر قرابة 5 أعوام، ثم تزوجت للمرة الثانية من صديق طفولتها رجل الأعمال سالم هيكل، واستمر الزواج لمدة ثلاث سنوات والمرة الثالثة من خالد حميدة.