نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تكشف عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية "ليك يوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رانيا يوسف عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل إسم "ليك يوم" مع المخرجة بتول بتول عرفة.

وشاركت رانيا البرومو التشويقي لكليب الأغنية، وعلقت عليه قائلة:" ترقبوا، فيديو كليب أغنيتي الجديدة ليك، الثلاثاء المقبل، حصريًا عبر اليوتيوب على قناة لايف ستايلز استديو، إخراج بتول عرفة، وكلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى".

آخر أعمال رانيا يوسف





يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، والذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2024.



أبطال وصناع مسلسل "بقيتا اتنين"

شارك في بطولة مسلسل "بقينا اتنين" كوكبة من نجوم الفن أبرزهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.



أحداث مسلسل "بقينا اتنين"

تدور أحداث المسلسل حول قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها، في إطار كوميدي درامي.

أحدث أعمال رانيا يوسف





وتشارك الفنانة رانيا يوسف، في بطولة مسلسل “عمر أفندي” مع الفنان أحمد حاتم، والذي من المقرر عرضه الأحد المقبل عبر شاشة قناة “ON” ومنصة شاهد.

أحداث مسلسل “عمر أفندي”

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.