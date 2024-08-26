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ساعة حديثة في الأربعينات.. تفاصيل مشهد غير منطقي بمسلسل "عمر أفندي"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "عمر أفندي" بطولة الفنان أحمد حاتم، تريند محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد انطلاق عرضه عبر منصة شاهد وقناة ON.

 

 وشهد مسلسل عمر أفندي أحداثًا تشويقية، نالت إعجاب المشاهدين، بعد عرض 6 حلقات منه، وحقق مشاهدات مرتفعة، ورغم هذا النجاح إلا أن المسلسل حصد بعض التعليقات من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب مشهد غير منطقي بالعمل.

 

حيث ظهر في الحلقة الخامسة من مسلسل "عمر أفندي"، الفنان محمود حافظ الذي يجسد دور "أباظة" في مشهد، وهو يرتدي ساعة حديثة وباهظة الثمن في فترة الأربعينات، أثناء حديثه مع الفنان محمد رضوان الذي يجسد دور "شلهوب".

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مواعيد مسلسل عمر أفندي 

 

ويعرض مسلسل عمر أفندي يوميًا من الأحد لـ الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة «ON»، والإعادة الساعة 1:15 صباحًا على قناة «ON»، كما يعرض مسلسل عمر أفندي في تمام الساعة 11:15 صباحًا على قناة «ON Drama».

 

تفاصيل مسلسل عمر أفندي 

 

ويتكون مسلسل «عمر أفندي» من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول حول رجل ثلاثيني أحمد حاتم، يعثر على سرداب سري يعود به إلى العام 1943 ويكشف له ماض يجهله، ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية في الأربعينات، رغم أنه متزوج ولديه بنت في الحاضر.

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أبطال مسلسل عمر أفندي 

 

مسلسل عمر أفندى من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، ، محمد رضوان، محمود حافظ، محمد عبدالعظيم، أحمد سلطان، كيران عبد الوارث، وآخرين ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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