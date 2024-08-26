دنيا عبد العزيز تُشيد بمسلسل عمر أفندي وأداء أحمد حاتم..ماذا قالت ؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشادت الفنانة دنيا عبد العزيز بمسلسل عمر أفندي الذي يعرض حاليًا لأحمد حاتم على قناة أون وحقق نجاح كبير جدًا.



ماذا قالت دنيا عبد العزيز عن المسلسل ؟



ونشرت من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري مشهد غناء أحمد حاتم لأغنية لولاش معلقة:" حلوين حلاوة، أحمد حاتم دائما مميز،تستاهل النجاح عمل مختلف ومبهج ".



أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال مسلسل عمر أفندي



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.



تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل





يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز



يذكر أن آخر الأعمال المسرحية للفنانة دنيا عبد العزيز مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضًا بهاء ثروت، مجدي فكري، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسيني، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادي، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبي، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.