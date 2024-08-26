نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | مصطفى حمدي يكشف تفاصيل غناء أحمد حاتم لـ "لولاش" وسبب اختيار فترة الأربعينات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل عمر أفندي لـ أحمد حاتم نجاح كبير وأشاد به الجمهور، وبخاصة مشهد غناء أحمد حاتم لأغنية حسام حسني "لولاش" في فترة الأربيعينات الذي نال إعجاب الجمهور، بالإضافة لفكرة اللزمات ومشهد لعبة الواتساب.





وكشف المؤلف مصطفى حمدي في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل هذا المشهد وسبب اختيار فترة الأربيعينات على وجه التحديد لسرد أحداث العمل.

وقال مؤلف العمل مصطفى حمدي:" فكرة لعبة الواتساب واللزمات كانت مكتوبة من البداية في السيناريو والأغنية كانت من أقتراح المخرج عبد الرحمن أبو غزالة وهو كمان اللي اختار الأغنية دي تحديدًا بتاعت حسام حسني، لكن أنا كنت بفضل أننا نعمل أغنية جديدة خالص ومكان الأغنية كان موجود في السيناريو،ولكن عبد الرحمن أبو غزالة كان ليه رؤية تانية بأنه حابب الأغنية دي في الزمن ده يعني ".

سر أختيار فترة الأربيعينات لسرد الأحداث



وكشف سبب اختيار فترة الأربيعينات معلقًا:"فترة الأربعينيات فترة ثرية فيها تنوع ثقافي وتنوع في تركيبة المجتمع نفسه وكان فيه المصريين المنقسميين ما بين البشوات والأفندية وكان أيضًا الأجانب الأنجليز والأيطاليين مع اليهود فكانت فترة ثرية أوي ثقافيًا وسياسيًا ولكن أنا متعرضتش للسياسة في الفترة دي يعني لكن هى فترة ثرية يطلع منها حاجات كتير كويسة ".



أحداث مسلسل عمر أفندي





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل



يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.