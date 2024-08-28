حورية فرغلي لـ "دوت الخليج الفني": دوري في فيلم "المدرسة " رعب ولكن مختلف عن "ساحرة الجنوب" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة حورية فرغلي في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، عن كواليس التصوير مع فريق عمل فيلم المدرسة، وكشفت عن رأيها في مدى تأثير هذا العمل على الجمهور والاختلاف والرعب الذي يحتوي عليه الفيلم.،، وإلى نص الحوار..

أولًا ما سبب أختفائك خلال الخمس سنوات الماضية؟

لا بالعكس أنا كنت موجوده على الساحه الفنيه وشغاله ولكن لم يُعرض عليا أعمال جديدة وكنت شغاله في مسلسل من عامين يُدعى «أيام» ولسه الجزء الثاني منه لم يعرض ولكن عندما عُرض عليا فيلم المدرسه حبيته جدًا لان دور جديد ولم اقوم بتجسيده من قبل.

فيلم "المدرسة" يحتوي على مشاهد رعب” حدثينا عنها؟

أنا قمت بدور ساحرة الجنوب من قبل ولكن هو مختلف عنها تمامًا والطريقه مختلفه وفي ساحرة الجنوب" روح" كانت مهما تعمل محبوبه وفي الاخر الناس كرهتها لكن في فيلم المدرسه الشخصيه مهما تعمل محبوبه.

حدثينا عن علاقتك بالفنان ميدو فايد؟

والله الفنان ميدو فايد كان معايا في مسلسل حكايه بنات ولكن ادواره كانت مع صبا مبارك وهو ممثل ثقيل جدًا وانا مبسوطه جدًا أن حظنا توافق مع بعض في فيلم ومسلسلين واحنا اصدقاء وقريبين جدًا وبيخاف عليا وأنا بخاف عليه.

هل لديكِ مشاكل مع الفنانه رانيا يوسف؟

لا طبعًا الفنانه رانيا يوسف جميلة جدًا واتمنى أن أعمل معها طوال الوقت وهي ممثله ثقيله ومحترمه وبنت ناس جدًا وأفضل العمل معها بالطبع لإنه ا بتطلع احسن ما فيا.

كيف وقع اختيار المخرج والمؤلف عليكِ وما الذي جذبك للدور؟

القصه والسيناريو والفكره نفسها اللي جذبوني لإنه ا لم تحدث من قبل في الوطن العربي كله و لكن اتنفذت في اوروبا بس.

حدثينا عن حياة الفنانة حوريه فرغلي في هذه الفتره بعد الصعوبات التي مرت بها؟

انا مبسوطه بحياتي الحمد لله، والحقيقة لن يكون هناك زواج أو أطفال ولكن دي الحمد لله سعيدة في حياتي.