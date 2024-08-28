نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحه... صفاء جلال تشيد بصناع مسلسل عمر أفندي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة صفاء جلال، عن سعادتها بنجاح مسلسل عمر أفندي، بطولة الفنان أحمد حاتم، حيث حرصت "صفاء" على مشاركة جمهورها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"



وأرفقت بالصور تعليقاً قالت فيها : "بجد مسلسل جامد جدا ألف مبروك عمر افندي.. برافو شركة بيست ميديا.. شكرا للمنتج إيهاب منير".



تعليقات الجمهور على منشور صفاء جلال

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، عندك حق المسلسل رووعة، وغيرها من التعليقات.

أحداث مسلسل عمر أفندي

تدور أحداث مسلسل عمر أفندي، حول 3 شخصيات أساسية وهم: أحمد حاتم، وتجمعه قصة حب مع آية سماحة، ولكنه يعود بالزمن بطريقة مشوقة تجعله يدخل في غرام رانيا يوسف في الأربعينيات، ليدخل معها في علاقة ويخون آية سماحة في إطار من الكوميديا والدراما الاجتماعية.

أبطال مسلسل عمر أفندي



مسلسل عمر أفندي، من بطولة الفنان أحمد حاتم، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن منهم: رانيا يوسف، وآية سماحة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ورانيا يوسف، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.