نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | أحمد سلطان لـ دوت الخليج: 'شخصية صبري في "عمر أفندي" مشجعة على الورق وانتظر عمل سينمائي جديد' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استطاع الفنان أحمد سلطان أن يلفت أنظار الجمهور بمشاهده في مسلسل "عمر أفندي" وأشاد الجمهور بخفة دمه وتلقائيته وبخاصة في المشاهد التي جمعته بـ أحمد حاتم.

وكشف أحمد سلطان في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن سبب تحمسه للمشاركة في عمر أفندي وكواليس العمل مع أحمد حاتم بالإضافة لعمل سينمائي جديد الفترة المقبلة.



وقال أحمد سلطان:تحمست للشخصية بسبب السيناريو وكانت مشجعة على الورق، واشتغلت على الشخصية من أول يوم قرأت فيه السيناريو وكانت ملامحها واضحة بعد تاني يوم تصوير ".



وعن كواليس العمل مع أحمد حاتم والمخرج عبد الرحمن أبو غزالة أضاف: "أحمد حاتم ممثل شاطر ومجتهد وكان في ما بينا كيميا ظاهرة في المشاهد، وعبد الرحمن أابو غزالة مخرج موهوب وشاطر جدًا وكان بيساعدني طول الوقت أن الشخصية تظهر في أفضل حال وسهل عليا كتيير جدًا".

وعن تجربة العمل مع محمد هنيدي قال:"مسرحية ميوزيكال سكوول كانت مع الميجا ستار محمد هنيدي والشغل معه أمتع وألذ ما يكون وكنت في منتهي السعادة وأنا واقف جنبه على المسرح وبتعلم منه طول الوقت والحمد لله المسرحيه حققت نجاح غير مسبوق في موسم الرياض وموسم جدة".



أما عن فكرة إعادة تقديم حلقات جديدة من SNL أشار:" ياريت طبعًا ولكن للاسف، حاليًا التلفزيون والسينما أفضل "

واختتم: " انتظر فيلم المخفي ومش هقدر اتكلم عنه اكتر من كده".

أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال مسلسل عمر أفندي



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل





يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.