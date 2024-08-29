نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح أحمد حاتم في سرقة لوحة زهور الخشخاش ويتعرض للنصب..ملخص الحلقة 9 من عمر أفندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت الحلقة 9من مسلسل عمر أفندي وشهد المسلسل إشادات واسعة من الجمهور من عرض أولى حلقاته بالإضافة إلى الديكورات.



تفاصيل الحلقة 9



ذهب أحمد حاتم مع آية سماحة إلى حفل الفنان التشكيلي الشهير، وهناك يطلب عمر من الباشا الذي يريد اللوحة الكتابة عليها لتمييزها، وتخرج زينات منتظرة عمر في الخارج أمام القصر الذي به الحفل.

يذهب عمر إلى مكان اللوحة ويفك اللوحة المقلدة والتي وقع عليها الباشا ويلقيها لزينات لتنجح المهمة التي يقتنع فيها الباشا أنه حصل على لوحة زهرة الخشخاش الأصلية ولكن في الحقيقة لم يحصل إلا على نسخة مقلدة ويرفض شلهوب منح عمر المبلغ كاملًا واكتفى بمنحه نصف المبلغ فقط.

ينقذ أحمد حاتم صديق. الوحيد مصطفى أبو سريع عندما يعلم بأخبار عام ١٩٤٣ في الحاضر، يتفاجأ بخبر جعله يسرع إلى الماضي ويدخل البنسيون الخاص بدلال سريعًا ويحمل الحقيبة التي يحفظ فيها دياسطي “مصطفى أبو سريع” المنشورات، ويلقي بالحقيبة في نهر النيل لينقذ صديقه الوحيد مصطفى أبو سريع.

يذهب مصطفى أبو سريع لخطبة حبيبته بعدما تأكد من مشاعرها تجاهه، ويقابل والدها ولكن طلبه يقابل برفض شديد، أما صبري فيرفض طلب أم هبة للزواج منه ويقنعها أن العلاقة التي تجمعهما هي علاقة أم وابنها.



أحداث مسلسل عمر أفندي





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال مسلسل عمر أفندي





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل



يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.