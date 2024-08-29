نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر يتعاون مع المخرجة بتول عرفة في كليب "صناعة مصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم مصطفى قمر لطرح أحدث أعماله الغنائية بالتعاون مع المنتج فهد الزاهد - lifestylez studio غدًا الجمعة، "صناعة مصرية"، للمخرجة بتول عرفة وهو الكليب الذي تم تصوير في الإسكندرية مسقط رأسيهما، وصورته بتول عرفة في منطقة المكس.

تفاصيل كليب صناعة مصرية

"صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، وهو من إنتاج فهد الزاهد - lifestylez studio والمقرر طرح الكليب غدا يوم الجمعة.

آخر أعمال بتول عرفة

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024، مع رانيا يوسف في أولى تجاربها الغنائية والاستعراضية إضافة إلى كارول سماحة وشذى حسون وخالد سليم ومحمد نور، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب الـ 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح قدمت مؤخرًا مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـ mapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقص.