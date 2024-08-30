نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على أنغام "خونتك أمبارح" لتامر حسني هنا الزاهد تهنئ أحمد حاتم على "عمر أفندي " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استعانت هنا الزاهد بـ أغنية تامر حسني "خونتك أمبارح" لتهنئة أحمد حاتم على نجاح عمر أفندي، ونشرت من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة لآية سماحة مع أحمد حاتم من المسلسل واضعة صورتها معه بجانبها لتعلق عليها بطريق. ساخرة:"قلبي مش مسامح" مبروك بس من ورا قلبي وذلك نظرًا لتقديمها عدة ثنائيات فنية مع أحمد حاتم.



أحداث مسلسل عمر أفندي





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال مسلسل عمر أفندي





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل



يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.



أعمال في انتظار هنا الزاهد



تنتظر هنا الزاهد فيلم ري ستارت مع تامر حسني، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

فريق عمل فيلم ري ستارت





يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.