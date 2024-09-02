تعرف على أبرز التصريحات التلفزيونية لـ محمود حافظ

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان محمود حافظ، خلال تصريحات تلفزيونية عن حقيقة تصريحه بأن الفنان محمد رمضان يستحق لقب "نمبر وان"، قائلا إن تصريحه كان خلال لقاء صحفي، ووقتها كان يعرض مسلسل "جعفر العمدة"، لذلك قلت إن مسلسله حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ويستحق هذا اللقب.

وأضاف: "خالد يوسف مخرج مهم وبيخرج أفضل ما في الممثل وأنا طول الوقت كنت ماشي بتوجيهاته، وأشتغلت معاه في الإسكندراني وأنا بحب أبقى ماشي بتوجيهات المخرج".

حقيقة خلاق أحمد العوضي ومحمود حافظ

وتابع:"لا يوجد خلافات بيني والفنان أحمد العوضي خلال فيلم "البلدوزر"، معقبًا "أحمد العوضي أخ ليا وأنا بحبه وبحترمه وهو نجم كبير وأشتغلنا قبل كده مع بعض ومفيش أي خلافات حصلت بينا".

وأشار:" المخرج عبد الرحمن أبو غزالة، كلمني في الدور وعجبني تركيبته وهو مخرج شاطر وناجح، وشخصية أباظة موجودة في الحياة وبها الخير والشر وأحمد حاتم نجم محترم وبحبه على المستوى الشخصي والفني".

وأوضح "حافظ"، أنه قال لزوجته أنها سيتركها في يوم زفافهما بسبب تصويره لفيلم "الممر"، ولكنها تقبلت عملي وكان ردها كالتالي "أتكل على الله وشوف شغلك"، وبعدها ذهبت للوكيشن التصوير وكانت زوجتي ترافقني خلال وقت التصوير".

وأختتم: "السوشيال ميديا سلاح ذو حدين فيها حاجات كويسة وحاجات وحشة زي ما حصل مع النجم محمد فؤاد ناس كتير جات عليه في بداية المشكلة وبعدها ناس أتعاطفت معاه علشان شافت الحقيقة من الطرفين".

آخر أعمال محمود حافظ

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال محمود حافظ مسلسل عمر أفندي والذي تدور أحداثه حول حبكة درامية مميزة ما بين العصر الحالي والأربعينيات لـ أحمد حاتم الذي يقع في حب آية سماحة في هذا العصر وتدور الأحداث في إطار رومانسي ولكن في لحظة تنقلب الأحداث ويعود أحمد حاتم للأربعينيات ويقابل رانيا يوسف ويقع في حبها، ويدخل مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق.

وضم مسلسل عمر أفندي مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، محمود حافظ، وغيرهم، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.