نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يكشف حقيقة والد زوجته ..ملخص الحلقة 11 من عمر أفندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرضت الحلقة 11من مسلسل عمر أفندي وشهد المسلسل إشادات واسعة من الجمهور من عرض أولى حلقاته بالإضافة إلى الديكورات.



تفاصيل حلقة 11



بدأت أحداث الحلقة بأخذ عمر أفندي للطفل شافعي ويقرر مساعدته لكي يتوقف عن السرقة، ولكنه لا يتوقف ويكتشف حينما يتحدث معه أن اسمه هو اسم جد ماجي ووالد جحماه الذي يدعي أنه ابن باشوات ولكن في الحقيقة والده كان لص منذ طفولته.

يفكر دياسطي أنه ممكن أن يتنكر لمقابلة أحلام حبيبته، ويتنكر في هيئة سيدة تدعى أم خالد ويذهب لمنزل الحبيبة فتجد والدها الذي يتحرش بها وحينما يكشف وجهه يشعر بالصدمة خاصة في لحظة دخول بناته المنزل فيطرد دياسطي شر طردة.



يقوم عمر أفندي برسم لوحة جميلة لزينات، بينما يرفض جاك الاكتفاء بالشخصين الذي قدمهما أباظة ويطلب منه مساعدته في القبض على الشبح، وبمساعدة شلهوب ورجاله ينجحون في القبض على شخص من الفدائيين، بينما يتعرض منزل لمعي للتشمييع لانتهاء رخصته ويقرر عمر فتح الباب لأنه منفذه للحاضر.

يواجه عمر أفندي مواجهة حماه بحقيقة الأمر لذا يأتي حماه ببلطجي لترهيب علي، ولكن الأخير كان للبلطجي بالمرصاد وينتظره حيث كهربه وألقاه في الزمن الماضي.

أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل





يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.