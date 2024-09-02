نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة..حسام حسني برفقة أحمد حاتم من تسجيل "لولاش" بمسلسل عمر أفندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشر حسام حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة برفقة أحمد حاتم أثناء تسجيل أغنية لولاش من مسلسل عمر أفندي.



تفاصيل أغنية لولاش



تعد أغنية لولاش من أشهر أغاني التسعينيات فتم صدورها عام 1990 للمطرب حسام حسني وكان من اشهر المطربين خلال هذه الفترة.



أحمد حاتم يُعيد أغنية لولاش



وأعاد أحمد حاتم تقديم أغنية لولاش في المسلسل بعرض في حقبة الأربيعينات مع آية سماحة ومصطفى أبو سريع، ونالت الأغنية إعجاب عدد كبير من الجمهور بعد هذه الحلقة وتصدرت التريند بعد 25 عام من طرحها.

كلمات الأغنية

ولولاش قلبى مايوعاش طول عمره اهو عاش عيشة الدراويش

يا بنات فاتنات ما بلاش للنظرة تاخدني بلحظة طيش

ياما فيكم بيض وأمارة وخفيفة الدم سمارة

ياما فيكم بيض وأمارة وخفيفة الدم سمارة

زغللتو يا خلق عنيَه ما تخفّوا شويه عليَا

أنا خايف أوي على قلبي في هواكوا ما يرجعليش

ولولاش قلبو مايوعاش طول عمره اهو عاش عيشة الدراويش

يا بنات فاتنات ما بلاش للنظرة تاخدني بلحظة طيش

ولولاش قلبو مايوعاش طول عمره اهو عاش عيشة الدراويش

يا بنات فاتنات ما بلاش للنظرة تاخدني بلحظة طيش

الصيف هايلات حكايتوا جوه البحر وعالكورنيش

و الشتا بيودي بناتو ثانوي وجامعة ما يرحمونيش

الصيف هايلات حكايتوا جوه البحر وعالكورنيش

و الشتا بيودي بناتو ثانوي وجامعة ما يرحمونيش

يا ما نفسي اغمي عيوني من رمش اللى بيقابلوني

يا ما نفسي اغمي عيوني من رمش اللى بيقابلوني

وعنيهم تجي في عنيَه وألمح أحلام وردية

والبسمة بتسحر قلبي وأنا قلبي غيرو ما ليش

وي.



أحداث مسلسل عمر أفندي





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.