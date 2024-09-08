نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حصوله على جائزة أفضل ملحن في دير جيست... عزيز الشافعي في رسالة مؤثرة لهؤلاء في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حصد الملحن والشاعر عزيز الشافعي على جائزة أفضل ملحن في دير جيست، حيث حرص "عزيز" على مشاركة جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" سعيد جدا بتتويجي كأحسن ملحن في استفتاء دير جيست مرة أخرى، بشكر الجمهور وزملائي المطربين والشعراء الموزعين ومهندسين الصوت اللي شاركوني الاغاني اللي عملتها السنة دي، وبشكر إدارة الجمهور اللي كلنا بنعتز بنجاحه لمدة 21".

تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي



وفورا من مشاركة الجمهور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، من تفوق لتفوق دايما عبقري تستاهل كل خير، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال عزيز الشافعي، أغنية هنا هنا، لكارمن سليمان والتي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.