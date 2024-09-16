نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حصوله علي جائزة الابداع.. تعرف علي أعمال احمد السقا الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفنان أحمد السقا علي جائزة الابداع من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ15، ذلك عن دوره في فيلم السرب، كما أهدي السقا تكريمه للفنانة ناهد رشدي التي رحلت عن عالمنا اليوم.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال احمد السقا الفترة المقبلة..

فيلم "خبطة العمر"

تعاقد أحمد السقا على بطولة فيلم جديد بعنوان «خبطة العمر» من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة، يعقد السقا حاليا جلسات عمل مع صناع العمل والمخرج للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم، وترشيح باقى ابطال الفيلم، كما من المقرر ان ينطلق تصوير العمل في شهر أغسطس المقبل.

مسلسل العتاولة 2

يواصل احمد السقا تصوير مسلسل العتاولة 2، من المقرر عرضه في رمضان 2025، ويأتي بعد النجاح الكبير للجزء الأول في رمضان الماضي، ويشارك في بطولته إلى جانب السقا كل من: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي.

فيلم السرب

انضم احمد السقا إلى فيلم السرب، الذي يؤرخ إحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابى في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا في ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

فيلم أحمد وأحمد

وينتظر أحمد السقا تحديد موعد بدء تصوير فيلم أحمد وأحمد الذي يجمعه بـ أحمد فهمي، والعمل من تأليف أحمد فهمي وإخراج أحمد نادر جلال، وجاري حاليًا التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، وكانت في مقدمتهم جيهان الشماشرجي.

اخر اعمال أحمد السقا

وكان اخر اعمال أحمد السقا هو مشاركته في رمضان الماضى بمسلسل «العتاولة»، شارك في المسلسل بجانبه كل من، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.