"يسمونها بسيدة الأعشاب الطبيعية".. نبتة سحرية تنقي القولون من البراز المتحجر بإعجاز رباني وبدون الحاجة للطبيب!"

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رياض - احمد صلاح - عشبة السنا، والمعروفة أيضًا باسم السنامكي، تعتبر من أقدم النباتات المستخدمة في الطب التقليدي، وقد أثبتت فعاليتها عبر الزمن في معالجة العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، وخاصة الإمساك، في هذا المقال، نستعرض كيف تساهم عشبة السنا في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ونتعرف على فوائدها الصحية المتعددة.

فوائد عشبة السنا

علاج الإمساك

عشبة السنا تعمل بفعالية في تخفيف الإمساك بفضل احتوائها على مركبات الجلوكوسيد، التي تسهم في تحفيز انقباضات الأمعاء وتعزيز نشاطها، هذه الانقباضات تساعد في تحريك الفضلات خلال الأمعاء الغليظة بسرعة أكبر، مما يسهل الإخراج ويقلل من فترة الانتظار، عادةً ما يبدأ تأثيرها خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 ساعة بعد تناولها، كما تُستخدم أوراق السنامكي في الطب الشعبي الصيني لتخفيف تراكمات الطعام في الأمعاء، وتجهيز المرضى قبل عمليات تنظير أو جراحة القولون.

معالجة عسر الهضم

تتميز عشبة السنا بقدرتها على تخفيف الأعراض المرتبطة بعسر الهضم، مثل حرقان المعدة، الغثيان، والتجشؤ المتكرر، تحتوي الأعشاب العطرية على خصائص تساعد في تقليل تجمع الغازات المزعجة في المعدة، مما يخفف من الانتفاخ ويساعد على تحسين عملية الهضم.

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