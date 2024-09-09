انت الأن تتابع خبر الشائعات تلاحق راغب علامة .. وهذا ما قاله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -خرج الفنان راغب علامة عن صمته، ردًا على الشائعات التي تحدثت عن وفاته في حادث سير في دبي، ودخوله في علاقة غرامية جديدة، وقال عن مطلقي هذه الأخبار إنّهم "أعداء النجاح".



وكشف أنه موجود حاليًا في بيروت وزوجته جيهان في باريس، أما ابنه لؤي فهو في تايلند للمشاركة في عرض أزياء عالمي، أما نجله البكر خالد فهو في الإمارات يتابع عمله الخاص بشكلٍ عادي.



وعبّر علامة عن أسفه بعد إطلاق هذه الشائعات، وقال "القافلة تسير والكلاب تنبح" .