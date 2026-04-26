جهاز المنتخب يتواصل مع محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد الإصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 01:23 صباحاً -

تواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى من أجل الاطمئنان عليه بعد الإصابة التى تعرض لها اليوم السبت خلال مواجهة كريستال بالاس، التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر محمد صلاح مواجهة ليفربول وكريستال بالاس بعد شعوره بشد عضلي، واستبدل في الدقيقة 58 من زمن اللقاء ودخل بدلا منه الهولندي جيريمي فريمبونج.

وكشف مسئولو المنتخب أن إبراهيم حسن مدير المنتخب تواصل مع محمد صلاح للاطمئنان عليه، وينتظر مسئولو المنتخب ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية لتحديد موقف اللاعب ومدة علاجه.

ماذا قال سلوت عن إصابة صلاح؟

وقال أرني سلوت، في تصريحات صحفية عقب نهاية مواجهة كريستال بالاس: "فوز آخر وإصابة أخرى، هذه هي حالنا هذا الموسم. من المبكر جدًا الحكم، لكننا جميعا نعرف محمد صلاح ومدى صعوبة خروجه من الملعب".

وأضاف: "خروج محمد صلاح من الملعب يُشير إلى شيء ما، لكن علينا الانتظار لنرى مدى خطورة الإصابة."

وتتبقى لفريق ليفربول 4 مباريات فقط في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تمنعه الإصابة من المشاركة فيهم في حال أثبتت الفحوصات أن الإصابة قوية.