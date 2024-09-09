شاهد.. زينة توجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 10:32 صباحاً - وجهت الفنانة زينة رسالة لـ متابعهيا عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيدوهات القصيرة إنستجرام .

وتحرص الفنانة زينة، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتميل زينة، إلى ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف عن جمالها وأناقتها، كما تفضل اختيار الألوان المبهجة التي تتناسب مع لون بشرتها وتبرز جمالها.

أما من الناحية الجمالية تفضل زينة، الالوان الترابية الناعمة في مكياج العيون ليبرز جمالها، كما تفضل أن تختار أحمر الشفاه بألوان النود الناعمة .

كما تختار زينة، الشعر الطويل، وتميل لاختيار الالوان البنية الغامقة لشعرها لتتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمال أنوثتها.