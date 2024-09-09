تكريم أحمد الجسمي خلال مهرجان المسرح الخليجي

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رياض - احمد صلاح - من المقرر تكريم الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، خلال مهرجان المسرح الخليجي، والذي ستنطلق فعالياته في الرياض، بدءًا من 10 وحتى 17 سبتمبر الجاري.



وتستضيف المملكة العربية السعودية مهرجان المسرح الخليجي للمرة الأولى. كان الجسمي قد أعلن عن تكريمه خلال المهرجان من خلال منشور شاركه مع متابعي حسابه عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، نشر خلاله بوستر له يتضمن تهنئة جمعية المسرحيين له بمناسبة تكريمه خلال مهرجان المسرح الخليجي.



وأضاف المنشور أن اختيار أحمد الجسمي جاء تكريمًا لجهوده الكبيرة في المسرح ومسيرته الفنية الثرية في الدراما والمسرح. أيضًا كان الجسمي قد نشر منشورًا آخر تضمن تهنئة من جمعية المنتجين له، وأرفقه بتعليق قال خلاله: "مهرجان المسرح الخليجي 14 الرياض المكرمون أحمد الجسمي".



وأحمد الجسمي هو أحد أبرز الفنانين بالإمارات العربية المتحدة، له مسيرة فنية ثرية، قدّم خلالها العديد من الأعمال المسرحية، منها: "دياية طيروها"،"مغامرات جابر رأس المملوك"، "دوحة تشريف"، "مقهى بو حمدة"، "غريب زنقة زنقة"، "العيال طفرت". كما قدّم العديد من الأعمال الدرامية والتي منها: "أحلام السنين"، "البيوت أسرار"، "عودة الفارس"، "ديوان السبيل"، "حبر العيون"، "يا من هواه"، "دكة الفريج"، "رمانة"، "الطواش"، "حدود الشر".



وتقلد أحمد الجسمي منصب رئيس مجلس إدارة فرقة مسرح الشارقة الوطني، وكان عضوًا باللجنة العليا للمهرجان الخليجي لمدة 12 سنة. وقد حصل سابقًا على جائزة أفضل تمثيل في "أيام الشارقة"، بالإضافة إلى حصوله خلال عام 1989 على جائزة أفضل ممثل في"أيام قرطاج المسرحية" .