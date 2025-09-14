نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من كركر للسوشيال.. محمد سعد يقلب الفيسبوك بصورة مفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد سعد عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» صورة مركبة لاقت انتشارًا واسعًا بين جمهوره ومتابعيه.

محمد سعد يشارك في التريند

وظهر سعد في الصورة بجانب شخصية «رضا» الشهيرة التي قدمها في فيلم «كركر»، وكتب معلقًا: «الدنيا مليانة صراعات.. البنات في عالم موازي».

تفاعل الجمهور مع صورة محمد سعد

وأشعل منشور محمد سعد التعليقات الساخرة وتفاعل الآلاف من المتابعين، خاصة مع عودة إحدى أبرز الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور.

آخر أعمال محمد سعد

وكان آخر اعمال محمد سعد هو فيلم «الدشاش»، بجانب عدد من النجوم، أبرزهم: زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، نسرين طافش، أحمد الرافعي، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

قصة فيلم «الدشاش»

تدور أحداث فيلم «الدشاش» في إطار اجتماعي مشوق، ويجسد محمد سعد دور الدشاش خارج عن القانون، لا يخشى أحدًا، يواجه مواقف في حياته تتسبب في تحوله تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى للعديد من الصعوبات.