أحمد جودة - القاهرة - الدولار الأمريكي يستقر أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات الاثنين 15 سبتمبر 2025

الدولار الأمريكي يستقر أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات الاثنين 15 سبتمبر 2025.. شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية. ويواصل الدولار تحركه في نطاق ضيق حول مستوى 48 جنيهًا، في ظل متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

الدولار الأمريكي يستقر أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات الاثنين 15 سبتمبر 2025

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن سعر الدولار سجل نحو 48.14 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع، وهو المستوى المرجعي المعتمد في السوق. وفي البنوك الحكومية الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بلغ سعر الصرف 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية القيم نفسها تقريبًا، عند 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

تعاملات البنوك الخاصة

أما على مستوى البنوك الخاصة، فقد جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل تقريبًا في البنك العربي الإفريقي الدولي. كما سجل في المصرف المتحد نحو 48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع.



وفي الوقت نفسه، شهد مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر بين البنوك، حيث بلغ 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار النسبي لسعر الدولار، مع تباين طفيف بين البنوك لا يتجاوز عدة قروش، وهو ما يتيح مرونة للعملاء في اختيار البنك المناسب لإجراء عمليات الصرف. ويُتوقع أن تظل هذه المستويات قائمة على المدى القريب في ظل غياب أي عوامل ضاغطة جديدة في الأسواق.