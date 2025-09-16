«شبه أميرات ديزني».. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة لقاء الخميسي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت جمهورها صورة بفستان جذاب.

أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي

أطلت لقاء الخميسي في الصور بفستان أنيق باللون الوردي الطويل، ولمت خصلات شعرها مع لمسات بسيطة من الميكب، وحصدت إطلالتها إعجاب جمهورها.

أحدث اعمال لقاء الخميسي

ومن ناحية اخري، تشارك لقاء الخميسي في دوبلاج فيلم Grand Prix of Europe أو "سباق الأبطال في أوروبا" في شخصية "سيندي"، تدور أحداثه في أجواء مليئة بالإثارة والكوميديا حول سباقات السيارات في أوروبا، حيث يخوض مجموعة من المتسابقين الشباب تحديات صعبة لتحقيق حلمهم في الفوز بالبطولة الكبرى.

كما تواصل تصوير مسلسل "روج أسود" الذي دارت احداثه في إطار اجتماعي درامي حول قضايا محكمة الأسرة المصرية، ويعرض قصصًا متنوعة من داخل المحكمة، في 30 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، إلى جانب كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

اخر اعمال لقاء الخميسي

وكان اخر اعمال لقاء الخميسي هو عرض مسرحي بعنوان "الملك وأنا"، والذي شارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.