نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزعيم عادل إمام يكسر غيابه ويظهر مع شقيقه وأكرم السعدنى في لقطة نادرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الكاتب أكرم السعدني جمهوره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، صورة جديدة جمعت الفنان الكبير عادل إمام بشقيقه المنتج عصام إمام، في أحدث ظهور للزعيم.

آخر ظهور لـ عادل إمام

وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام قد أثار تفاعلًا واسعًا في يوليو الماضي، أثناء حضوره عقد قران حفيده عادل رامي إمام، بعد فترة غياب طويلة، حيث ظهر في صورة عائلية ضمت عددًا من أفراد أسرته وأصدقائه المقربين.

الاحتفال الذي أقيم بفيلا الزعيم في المنصورية، شهد حضورًا بارزًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، من بينهم يسرا، لبلبة، إلهام شاهين، فيفي عبده، هشام ماجد، معتز التوني، ياسمين رئيس، والمنتج محمد السعدي، الذين حرصوا جميعًا على تقديم التهنئة للعروسين.

أحفاد الزعيم عادل إمام

ويمتلك الزعيم تسعة أحفاد من أبنائه رامي، محمد، وسارة، حيث كشف نجله رامي في وقت سابق أن والده فضل التفرغ لحياته الأسرية والابتعاد عن الأضواء في هذه المرحلة من عمره، وهو ما أكده أيضًا نجل شقيقه الفنان عمر متولي.

فيلم الوثائقى للزعيم

ويذكر ان قناة الوثائقية قد عرضت مؤخرا فيلم وثائقي عن الزعيم، ويروي قصة حياة الزعيم عادل إمام، منذ نشأته في حي السيدة عائشة، وحتى أصبح أيقونة الكوميديا في مصر، يسلط الفيلم الضوء على العديد من الجوانب في حياة الزعيم عادل إمام، أبرزها دوره المؤثر في محاربة التطرف الفكري والديني والسياسي، من خلال عدة أعمال أهمها: الإرهاب والكباب، الإرهابي، اللعب مع الكبار، طيور الظلام، المنسي وغيرها من كلاسيكيات السينما المصرية.