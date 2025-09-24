نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تحت سابع أرض" يحصد أربع جوائز ويتصدّر كأفضل مسلسل عربي في الموريكس دور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة فنية استثنائية أُقيمت في كازينو لبنان، وبحضور حشد من النجوم والشخصيات الإعلامية والفنية، تُوّج مسلسل "تحت سابع أرض" من إنتاج شركة الصبّاح إخوان بجائزة أفضل مسلسل عربي، ضمن فعاليات حفل جوائز الموريكس دور في يوبيله الفضي.

جائزة أفضل مسلسل عربي

وقد سلّم وزير الإعلام اللبناني المحامي الدكتور بول مرقص الجائزة إلى المنتج صادق الصبّاح، الذي ألقى كلمة شدّد فيها على أهمية العمل الجماعي في إنجاح أي مشروع درامي، مشيرًا إلى أن الروح التعاونية التي جمعت فريق العمل كانت ولا تزال سرّ هذا النجاح، منذ انطلاقة أعمالهم المميزة من "تشيللو" و"الهيبة" و"الزند" و"تاج" وصولًا إلى "تحت سابع أرض"، الذي طرح بجرأة قضية اجتماعية حساسة. ووعد الصبّاح بأعمال جديدة قريبًا يرتفع فيها سقف التوقّعات من جديد.

تيم حسن يفوز بجائزة أفضل ممثل عربي



النجم تيم حسن فاز بجائزة أفضل ممثل عربي عن أدائه الاستثنائي في العمل، والذي نال إشادة الجمهور والنقّاد على حد سواء.

وحصد المخرج سامر البرقاوي جائزة أفضل مخرج عربي تأكيدًا على استمرارية تميّزه وفرادته البصرية في كل مشروع جديد.

كما نالت النجمة كاريس بشار جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها اللافت والمؤثر، والتي حققت من خلاله أصداء كبيرة على مستوى الجمهور والنقاد.