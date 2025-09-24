نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة أنغام.. تصفيق حار وأغنية جديدة تهز لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت النجمة أنغام حفلًا كبيرًا على مسرح ألبرت هول العريق في لندن، قدّمت خلاله للمرة الأولى أغنيتها الجديدة سيبتلي قلبي، التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها عن ظهر قلب رغم صدورها قبل أيام قليلة فقط. وشهد الحفل تفاعلًا واسعًا وتصفيقًا حارًا من الحضور في أول ظهور فني لأنغام بعد رحلة علاجها الأخيرة.

الحفل، الذي أقيم وسط حضور جماهيري ضخم من محبيها والجاليات العربية والأجنبية، جاء بمصاحبة أوركسترا يقودها المايسترو هاني فرحات، في لحظة طال انتظارها من جمهور أنغام الذي استقبل عودتها بشغف كبير.

الأغنية الجديدة التي طرحت قبل الحفل بأيام قليلة حققت انتشارًا واسعًا، حيث تصدرت قوائم البحث على يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

من جهته، وصف الموقع الرسمي لمسرح ألبرت هول أنغام بأنها "إحدى أبرز وأعرق الأصوات في الموسيقى العربية المعاصرة"، مشيدًا بقدرتها التعبيرية وصوتها القوي الذي أسر قلوب الجماهير على مدى ثلاثة عقود، مؤكدًا أن هذا الحفل هو أولى محطاتها على المسرح هذا الخريف.