نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمة أحمد تتصدر تريند جوجل بعد أزمتها الصحية المفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة رحمة أحمد محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما نُقلت بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بتضخم في الكبد، الأمر الذي استدعى دخولها في مرحلة علاج دقيقة. الخبر أثار حالة من القلق الكبير بين جمهورها، إلى جانب تفاعل واسع من زملائها داخل الوسط الفني الذين حرصوا على الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور لرحمة أحمد من خلال مشاركتها في مسلسل "الكابتن"، الذي عُرض مؤخرًا في 15 حلقة ولاقى تفاعلًا جماهيريًا واسعًا. العمل جاء في إطار كوميدي اجتماعي، ودارت أحداثه حول كابتن طيار يجد نفسه في موقف غريب بعدما يرتكب خطأ غير مقصود أثناء رحلة جوية، ليكتشف لاحقًا أن أرواح بعض الركاب تطلب منه المساعدة لاستكمال مهام لم ينجحوا في إنجازها قبل وفاتهم.

المسلسل من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكرى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، ميمي جمال، وآخرون.

