Jurassic World: Rebirth يواصل اكتساح شباك التذاكر ويحقق 866 مليون دولار عالميًا

منذ طرحه في دور العرض العالمية يوم 2 يوليو الماضي، يواصل فيلم Jurassic World: Rebirth فرض هيمنته على شباك التذاكر، حيث بلغت إيراداته حتى الآن 866 مليونًا و375 ألف دولار، في إنجاز ضخم يرسّخ مكانته كأحد أنجح الأفلام هذا العام.

وتوزعت حصيلة الإيرادات بين 339.6 مليون دولار من السوق الأمريكي، و526.7 مليون دولار من الأسواق الدولية، مما يعكس الشعبية الجارفة التي يتمتع بها العمل على مستوى العالم.

أحداث الفيلم Jurassic World: Rebirth

يمتد الفيلم على مدار ساعتين و14 دقيقة، وتدور أحداثه بعد سنوات من فيلم Dominion، حيث يجد العالم نفسه وقد فقد شغفه بجاذبية الديناصورات، بينما يتناقص عدد البشر بشكل مقلق، لتبقى منطقة ضيقة حول خط الاستواء هي الملاذ الوحيد للحياة، مع حظر دخول البشر إليها.

وفي خضم هذه الأجواء، تستعين إحدى شركات الأدوية بالعميلة السرية زورا بينيت (تجسدها سكارليت جوهانسون) لقيادة مهمة محفوفة بالمخاطر إلى جزيرة معزولة كانت فيما مضى ساحة لتجارب Jurassic Park.

أبطال الفيلم Jurassic World: Rebirth

يشارك في البطولة إلى جانب جوهانسون، النجم ماهرشالا علي بدور دنكان قائد فريق زورا، إضافة إلى جوناثان بيلي، روبرت فريند، مانويل جارسيا رولفو، وإد سكراين، الذين ينطلقون جميعًا في مهمة خطرة لاستخراج الحمض النووي للديناصورات لصالح الشركة.

طابع مختلف عن الأجزاء السابقة

ورغم انتماء الفيلم لسلسلة Jurassic World الشهيرة، إلا أنه قُدم كعمل شبه مستقل بعيدًا عن السرد المعتاد للأجزاء السابقة، كما أنه لا يضع تمهيدًا واضحًا لأفلام مستقبلية، حيث يخلو من أي مشاهد إضافية بعد شارة النهاية.

بهذا، يواصل Jurassic World: Rebirth كتابة فصل جديد من النجاح، مؤكدًا أن مغامرات الديناصورات ما زالت قادرة على جذب الملايين حول العالم.