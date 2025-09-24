نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشوي الزيات تكشف تفاصيل الدورة الثالثة لــ مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشوي الزيات ..تكريم نجوم الفن في الدورة الثالثة لـ مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق

كشفت الإعلامية «نشوى الزيات» رئيسة مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق، عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان، والتي من المقرر ان تُقام نوفمبر المقبل في مدينة بورسعيد تحت رعاية عدد من الجهات الرسمية، وبمشاركة فنية وثقافية مميزة، وأن فكرة المهرجان قائمة على دعم وتنشيط السياحة بمحافظة بورسعيد حيث أنها قامت للمرة الأولى بدمج فكرة عروض الأزياء ودعم المشروعات بتنشيط السياحة ببورسعيد من خلال دعوة عدد كبير من الفنانين لمشاهدة عروض الأزياء بالإضافة لمعالم المحافظة الجميلة وهذه الفكرة جديدة من نوعها لتنشيط السياحة ودعم المشروعات.

نشوي الزيات تكشف تفاصيل الدورة الثالثة لــ مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق

وأوضحت «نشوى الزيات» أن المهرجان هذا العام سيشهد تكريم عدد من نجوم الفن الذين لم تقتصر إنجازاتهم على الأعمال الفنية فقط، بل كان لهم أيضًا حضور إنساني ومجتمعي مؤثر، مشيرة إلى أن إدارة المهرجان تضع في اعتبارها اختيار شخصيات لها دور في دعم صورة مصر السياحية في الداخل والخارج.

مهرجان بورسعيد يكرم الفنانين



وقالت «نشوى الزيات» في تصريحات صحفية "نحرص في كل دورة على تكريم فنانين ومبدعين تركوا بصمة، سواء عبر الشاشة أو في الواقع، من خلال مساهماتهم المجتمعية ومواقفهم الإنسانية، نحن لا نكرم الأسماء لمجرد شهرتها، بل نبحث عن القيمة والتأثير."



وأكدت «نشوى الزيات» أن الدورة الثالثة من المهرجان ستركّز بشكل كبير على دعم السياحة الداخلية، مع تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية التي تشتهر بها المدينة الباسلة بورسعيد.

فعاليات مهرجان بورسعيد

وأضافت أن هذه الدورة ستتضمن فعاليات متنوعة تهدف إلى الترويج للموروث الثقافي والتراثي المصري، من بينها عروض فنية وموسيقية من فرق شعبية وشبابية، معارض حرفية لمنتجات يدوية تراثية وأزياء محلية، ندوات ثقافية وحلقات، نقاش حول دور الفن في دعم السياحة، أنشطة ترفيهية وترويجية، حملات إعلانية للتوعية بأهمية دعم المنتج المصري، رحلات سياحية لمعالم مدينة بورسعيد.

مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق منصة لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع المواهب



واختتمت «نشوى الزيات» تصريحاتها بالتأكيد على أن مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق ليس فقط حدثًا فنيًا، بل هو أيضًا منصة لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع المواهب الصغيرة، ووسيلة لتعريف الجمهور بجمال مدينة بورسعيد وتاريخها العريق.

مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق



جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق كرم العديد من نجوم الفن في الدورات السابقة منهم الفنانة فيفي عبده، الفنانة، عزة مجاهد، الفنان أبو الليف، الفنان أحمد عزمي، الفنان/ كريم أبو زيد، نجمة أراب أيدول إيناس عز الدين، المطربة شاهيناز، يقام في 6 نوفمبر المقبل بمدينة بورسعيد