نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إطلالة نارية".. مي سليم تتألق بفستان أسود لافت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة مي سليم الأنظار في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة ظهرت خلالها بفستان أسود أنيق ومجسم أبرز جمالها وأنوثتها، ما جعل متابعيها يتغزلون في إطلالتها المميزة.

وتحرص مي سليم في معظم ظهورها على اختيار أزياء تجمع بين البساطة والأناقة، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال والكلاسيكية، أما من الناحية الجمالية، فتعتمد على مكياج ناعم بألوان هادئة، وتترك شعرها منسدلًا بخصلات طبيعية تزيد من رقتها.

آخر اعمال مي سليم

تواصل مي سليم نشاطها الفني المتنوع خلال الفترة الأخيرة، حيث شاركت في عدة أعمال فنية لاقت تفاعلًا كبيرا، ظهرت على خشبة المسرح من خلال مسرحية "المجانين" مع نجم الكوميديا محمد هنيدي، والتي عُرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما شاركت في بطولة فيلم «بنقدر ظروفك» أمام النجم أحمد الفيشاوي، وهو عمل دارت أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية، ليقدّم للجمهور جرعة من الترفيه بخفة ظل وأجواء مرحة، وايضا خاضت تجربة إذاعية مميزة في رمضان 2025 من خلال المسلسل الإذاعي "هايدي ونوفل" عبر أثير إذاعة 9090، بمشاركة محمد نشأت وإيناس عز الدين.

أحدث اعمال مي سليم

وفيما يخص أحدث أعمالها، تنتظر مي سليم طرح فيلمها الجديد "أوراق التاروت"، من إنتاج بلال صبري وتأليف معتز المفتي، والذي يجمع نخبة من النجوم من بينهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، وائل متولي، وبوسي شاهين.