تامر حسني يحيي تراث الطرب العربي بصوته ويكشف سر بدايته مع عبدالحليم حافظ

في لفتة تحمل الكثير من الوفاء والاعتزاز بتاريخ الغناء المصري والعربي، أعلن النجم تامر حسني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن مشروع فني جديد يقوم من خلاله بإعادة تقديم باقة من أشهر أغاني عمالقة الطرب بصوته، مؤكدًا أن هدفه الأول هو تعريف الأجيال الجديدة بروائع التراث الموسيقي الذي صنع هوية الفن المصري. وقال تامر في رسالته لجمهوره: "كل فترة هشارككم مقطع من أي أغنية بدندنها في وقتي الخاص، واللي من خلالها هتعرفوا أكتر عن تاريخنا الموسيقي العظيم".

وكشف حسني أن أولى الأغنيات التي أعاد غناءها كانت "أنا على طول" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، موضحًا أن حليم هو السبب الأول وراء حبه للفن والغناء والتمثيل، قائلًا: "حبيب قلبي اللي خلاني أحب الفن وأدخل المجال ده زيه".

ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع نجاح ألبوم تامر الأخير "لينا معاد"، الذي طرحه في صيف 2025، وضم 15 أغنية متنوعة تعاون خلالها مع كبار الشعراء والملحنين، منها "حبك لو غلطة"، "الذوق العالي" بمشاركة النجم الكبير محمد منير، و"ملكة جمال الكون".

بهذا المسار الجديد، يفتح تامر حسني نافذة فنية تربط الماضي بالحاضر، ليؤكد مرة أخرى أنه لا يسعى فقط لتقديم الجديد، بل أيضًا لإحياء ما تركه الكبار من إرث خالد لا يُمحى من ذاكرة الغناء العربي.