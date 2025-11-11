نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيطاليا ومولدوفا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب زيمبرو مواجهة تجمع بين منتخبي إيطاليا ومولدوفا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتسعى إيطاليا لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة منتخب النرويج متصدر المجموعة، بينما يأمل منتخب مولدوفا في تحقيق نتيجة إيجابية تحفظ له بعض التوازن بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال مشواره في التصفيات.

ويتصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما تحتل إيطاليا المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يتذيل منتخب مولدوفا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

موعد مباراة إيطاليا ومولدوفا في تصفيات كأس العالم

تقام المواجهة يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ومولدوفا

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD4.