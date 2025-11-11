نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن مواجهة قوية تجمع بين منتخبي إنجلترا وصربيا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من الجماهير، خاصة بعد المستوى المميز الذي يقدمه المنتخب الإنجليزي في التصفيات، في ظل سعي المنتخب الصربي لتحسين موقعه في جدول الترتيب قبل ختام المنافسات.

وكان المنتخب الإنجليزي قد حسم تأهله رسميًا إلى المونديال بعدما تصدّر مجموعته برصيد 18 نقطة، فيما يحتل منتخب صربيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب ألبانيا صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم

تقام المواجهة يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وصربيا

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD3.