نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الجندي: الوفاء لرموز الفن جزء من رسالة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكاتب الصحفي حسين الجندي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية، أن تكريم الفنان ضياء الميرغني والفنان عبدالله مشرف والفنان صبري عبدالمنعم، يجسد أسمى معاني الوفاء والاعتراف بالجميل، موضحًا أن النقابة تحرص دائمًا على الاحتفاء برموزها الذين منحوا حياتهم للفن والإبداع.

تصريحات حسين الجندي

وقال الجندي في تصريحات صحفية اليوم الأحد: “كانت دموع الفنانين في تلك اللحظة التي ظهروا فيها علي المسرح في افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية، أصدق من أي كلمات، وهي تعبير عن مشوار طويل من الحب للفن، وعن امتلاء القلوب بالامتنان تجاه من تذكّروا عطائهم بعد سنوات من الجهد والتعب".

وأضاف الجندي، أن لحظة التكريم لم تكن مجرد احتفاء بالأسماء، بل كانت رسالة للأجيال الجديدة بأن الفن قيمة، والوفاء ثقافة، والاحترام هو اللغة التي توحد أبناء المهنة الواحدة.

واختتم تصريحه قائلًا: “الفن الحقيقي لا يشيخ، بل يزداد بريقًا مع الزمن، وتكريم رموزنا هو أقل ما يمكن تقديمه لهم تقديرًا لما زرعوه من حب وإبداع في وجدان كل مصري".

وكان قد أقيم امس السبت افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية وسط حضور وحشد جماهيري وفني ضخم وشارك في الحفل المطرب تامر حسني والذي قدم اغنية للمهرجان الذي يرأسه الدكتور اشرف زكي".