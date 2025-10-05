نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تطلق حفلاتها الفنية بجميع المحافظات احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أكثر من 50 عرضا فنيا في مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تحت شعار "وفرحت مصر".

تأتي الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبمشاركة الفرق الفنية التابعة للهيئة، والتي تتنوع بين الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، والإنشاد، والفنون التلقائية، والغناء الشعبي، وتقام جميعها في الثامنة مساء بمواقع قصور وبيوت الثقافة والأندية والمكتبات العامة على مستوى الجمهورية.

وتتضمن العروض باقة من الأغاني الوطنية والفقرات الفنية التي تستعيد روح النصر وأجواء الفرح والانتماء، في إطار برنامج حافل يرسخ دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وإحياء ذاكرة أكتوبر المجيدة.

فعاليات اليوم 5 أكتوبر

تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة السلام للموسيقى العربية بقصر ثقافة السلام، وآخر لفرقة الفيوم للإنشاد الديني بمكتبة طامية، وعرضا لفرقة سويف للفنون الشعبية بقصر ثقافة بني سويف، كما يستقبل قصر ثقافة روض الفرج عرضين فنيين الأول لفرقة القاهرة للموسيقى العربية، والثاني لفرقة القاهرة للإنشاد الديني.

كما تقدم فرقة بورسعيد للغناء الشعبي عرضًا فنيًا بقصر ثقافة بورسعيد، وتعرض فرقة العريش للفنون الشعبية بقصر ثقافة العريش، ويستقبل ممشى أهل السويس عروضا لفرقتي السويس للموسيقى والغناء الشعبى وكورال الشباب.

وتقدم فرقة قنا للفنون الشعبية عرضًا فنيًا بقصر ثقافة قنا، وتقدم فرقة الأقصر للفنون الشعبية عروضها على مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات، وفي الإسكندرية تحيي فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية حفلا فنيا بقصر ثقافة الأنفوشي، ويستقبل المسرح الروماني بسوهاج عروضا لفرقتي الإنشاد الديني، والموسيقى والغناء الشعبي.

وتقدم فرقة الوادي الجديد للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة الخارجة، وتعرض فرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي بقصر ثقافة الزقازيق، وتحتفل فرقة منيا القمح للموسيقى العربية بذكرى النصر بمركز شباب منيا القمح، وتعرض فرقة كفر الشيخ للموسيقى والغناء الشعبي بقصر ثقافة كفر الشيخ، فيما تقدم فرقة الغوري للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة.

فعاليات الإثنين 6 أكتوبر

يحيي فريق كورال مركز الجيزة الثقافي حفلا فنيا بمكتبة البحر الأعظم، وتقدم فرقة شبين القناطر للموسيقى والغناء الشعبي عرضها ببيت ثقافة شبين القناطر، وتقدم فرقة الفيوم للموسيقى العربية حفلها بنادي محافظة الفيوم، وتعرض فرقة بني سويف للموسيقى العربية بقصر ثقافة بني سويف، وفرقة الواحات البحرية للفنون التلقائية ببيت ثقافة الباويطي، وتقدم فرقة بورسعيد للموسيقى العربية باقة من الأغاني الوطنية بقصر ثقافة بورسعيد، وتقدم فرقة العريش للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة العريش، ويستقبل قصر ثقافة الإسماعيلية عروضا لفرقتي الفنون الشعبية، والموسيقى والغناء الشعبي.

كما تقدم فرقة الطور للفنون التلقائية عرضًا فنيًا بقصر ثقافة الطور بجنوب سيناء، ويستقبل قصر ثقافة قنا حفل فرقة قنا للموسيقى العربية، وتقدم فرقة نجع حمادي للإنشاد الديني حفلها بقصر ثقافة نجع حمادي، وتقدم فرقة الأقصر للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة حاجر العديسات، وتعرض فرقة القصير للفنون التلقائية ببيت ثقافة القصير، وتعرض فرقة حلايب للفنون التلقائية ببيت ثقافة حلايب، أما توشكى للفنون التلقائية تعرض بقصر ثقافة توشكى.

ويشهد قصر ثقافة السباعية حفلا فنيا لفرقة الإنشاد الديني، ويستقبل مسرح فوزي فوزي عرضا لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وفي الإسكندرية تقدم فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقصر ثقافة الشاطبي، كما تقدم فرقتا التذوق الفني للموسيقى العربية، والأنفوشي للفنون الشعبية عروضا فنية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وتعرض فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقصر ثقافة وادي النطرون، وتحيي فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية الحفل الفني بمسرح 23 يوليو.

وتقدم فرقة البحيرة للإنشاد الديني عرضا فنيا بمكتبة مصر العامة بالبحيرة، ويستقبل قصر ثقافة شبين الكوم العرض الفني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، ويشهد المسرح الروماني بالمنيا عروضا فنية لفرق المنيا للفنون الشعبية والموسيقى العربية وملوي للفنون الشعبية، وفي أسيوط تقدم فرقة الموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة أسيوط، كما تعرض فرقة القوصية للموسيقى والغناء الشعبي ببيت ثقافة القوصية، ويستقبل المسرح الروماني بسوهاج عروضا لفرقتي الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وفي الوادي الجديد تقدم فرقة الموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة الخارجة، وتعرض فرقة الداخلة للفنون التلقائية بقصر ثقافة موط، وتقدم فرقة الفرافرة للفنون التلقائية عروضها بمكتبة الطفل والشباب.

وفي الشرقية يستقبل مسرح قصر ثقافة الزقازيق العروض الفنية لفرقتي محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية والشرقية للفنون الشعبية، وتعرض فرقة بلبيس للموسيقى العربية بمركز شباب بلبيس، وتقدم فرقة المطرية للفنون التلقائية ببيت ثقافة المطرية، وفي كفر الشيخ تقدم فرقة الفنون الشعبية عروضها بقصر ثقافة كفر الشيخ، وفي الدقهلية، يستقبل نادي النيل بالمنصورة عروضا لفرقتي المنصورة للموسيقى العربية، والفنون الشعبية، وتعرض فرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني ببيت ثقافة تمي الأمديد، وتقدم فرقة كفر الشرفا للغناء الريفي حفلها بقصر ثقافة كفر الشرفا، وفي الإسكندرية يحيي كورال التذوق الفني للموسيقى العربية حفلا فنيا بقصر ثقافة الأنفوشي، فيما تقدم فرقة شبرا الخيمة للموسيقى العربية عرضا فنيا بقصر ثقافة الإبداع بالسادس من أكتوبر.

فعاليات الثلاثاء 7 أكتوبر

يقدم عرض فني لفرقة بدو الفيوم للفنون التلقائية بمكتبة سنورس، وتقدم فرقة أبو صير الملق للموسيقى والغناء الشعبي عرضا فنيا بمدرسة أبو صير المشتركة ببني سويف، وتعرض فرقة بورسعيد للإنشاد الدينى بقصر ثقافة بورسعيد، وتقدم فرقة قنا للإنشاد الديني حفلها بقصر ثقافة قنا، وتقدم فرقة النمسا للإنشاد الديني حفلا بقصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر، وفي الإسكندرية يشهد قصر ثقافة الأنفوشي حفلا فنيا لفرقة الإنشاد الديني.

وفي الغربية، يستقبل المركز الثقافي بطنطا عروضا لفرقتي طنطا للموسيقي العربية، والغربية للفنون الشعبية، وفي البحيرة تقدم فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية عرضا بقصر ثقافة كفر الدوار، وتحيي فرقة البحيرة للموسيقى العربية حفلا بمكتبة مصر العامة، وفي أسيوط، ويستقبل قصر الثقافة عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية، وتقدم فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية عروضها على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ، فيما تقدم فرقة الشرقية للإنشاد الديني حفلها بقصر ثقافة الزقازيق.

تأتي العروض ضمن برنامج شامل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بذكرى النصر، يضم نحو 500 فعالية ثقافية وفنية في مختلف ربوع الوطن، تأكيدا على دور الثقافة في ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، واستحضار روح الفخر التي وحدت المصريين خلف راية النصر في أكتوبر المجيد.