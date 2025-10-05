نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| ابنة الطفلة المعجزة تكشف عن مشاعرها بعد تكريم والدتها في مهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كُرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الحادية والأربعين التي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، النجمة الراحلة فيروز "الطفلة المعجزة"، وأقيم حفل الافتتاح يوم الخميس الماضي الموافق 2 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية.

تصريحات ابنة فيروز

أعربت إيمان، ابنة الفنانة الراحلة فيروز، "الطفلة المعجزة"، خلال لقائها مع "دوت الخليج الفني" عن مشاعرها نحو هذا التكريم، قائلة: "أنا فخورة جدًا بتكريم والدتي في هذا المهرجان. عندما صعدت إلى المسرح وشاهدت صورتها، تمنيت لو كانت تستطيع أن تشعر بهذا التكريم، الحمد لله، كانت محظوظة بأنها شهدت تكريمًا مماثلًا في حياتها من قبل".

وأضافت إيمان: "من الجميل أن يتم تكريم الفنان في حياته وبعد وفاته، لأن الفن يبقى حيًا في قلوب الناس، على الرغم من رحيل الفنان، يظل موجودًا بفضل إرثه الفني والذكريات التي تركها".