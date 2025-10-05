نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم المخرج الفرنسي جون بير أمريس في مهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، كُرِّم المخرج الفرنسي الكبير جون بير أمريس تقديرًا لمسيرته الفنية المميزة وإسهاماته في السينما الأوروبية.



وخلال الندوة التي أدارتها الإعلامية غادة شاهين، تحدث أمريس عن رحلته من الصحافة إلى الإخراج، وعن شغفه بسحر الصورة السينمائية، معبرًا عن إعجابه بالسينما المصرية الكلاسيكية وبأعمال المخرج الكبير يوسف شاهين.



ويُعد جون بير أمريس واحدًا من أبرز مخرجي فرنسا المعاصرين، حيث حصدت أفلامه العديد من الجوائز الدولية في مهرجانات كان وسان سيباستيان ومراكش، ليؤكد من خلال مسيرته أن السينما لغة إنسانية لا تعرف حدودًا.