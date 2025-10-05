الرياض - كتبت رنا صلاح - رد الفنان المصري يحيى الفخراني ضمنيًا على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، التي انتقد فيها أداء بعض الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى، مؤكدًا أن الفصحى لا تحتاج إلى تصنّع، بل إلى صدق في الأداء وسلاسة في الإلقاء.

يحيى الفخراني يرد على سلوم حداد: الفصحى لا تحتاج تصنّعًا

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، حيث شدد الفخراني على أن اللغة الفصحى ليست عائقًا أمام الممثل أو الجمهور، بل يمكن أن تكون محببة إذا قُدمت بإحساس حقيقي.



واستشهد الفخراني بتجربته في مسرحية "الملك لير"، التي اختار تقديمها من خلال ترجمة الكاتبة فاطمة موسى، بعد اطلاعه على خمس ترجمات مختلفة، معتبرًا أن موسى نجحت في تحقيق التوازن بين فصاحة اللغة وسهولة التلقي.

وأكد أن مصر قدمت فنانين كبارًا أبدعوا في الفصحى، مثل عبد الله غيث، حمدي غيث، أحمد مرعي، وسناء جميل، مشيرًا إلى أن التحدي لا يرتبط بالجنسية أو اللهجة، بل بالإرادة والاحتراف.



وأوضح أن التحضير للمسرحية شمل وجود مصححين لغويين وتدريب مستمر على النطق السليم وفهم المعنى، مما جعل اللغة تنساب على ألسنة الممثلين بسلاسة أقنعت الجمهور.

كما تطرق إلى تجربته في مسلسل "قصص القرآن"، حيث حرص على حضور أستاذ متخصص في اللغة العربية أثناء التسجيل، لضمان دقة النطق ومراعاة المقامات اللغوية الملائمة للنصوص القرآنية.



وفي ختام حديثه، شدد الفخراني على أهمية القلق الفني الإيجابي، واعتبره ضرورة لحماية الفنان من الغرور أو الوقوع في فخ الرضا الذاتي، مؤكدًا أن أي شعور بالكمال في الأداء يُنذر بالخطر، وأن اللغة العربية ليست خصمًا، بل أداة قوية إذا استخدمت بشكل حي ومتناغم مع السياق الدرامي.