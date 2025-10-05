بالصور.. العروض المستقلة تسيطر على اليوم الثالث من مهرجان القاهرة للعرائس

القاهرة - محمد ابراهيم - تتواصل فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان القاهرة لمسرح العرائس» حيث عرضت ثلاثة عروض داخل أروقة اكاديمية الفنون بالجيزة.

كانت البداية مع عرض مستقل انتاج دمية دول بعنوان «خيال» وهو مكون من عرائس طاولة أو التي تقدم على منضدة، تحريك: يمنى حمدي، رنا شامل، شهد وائل ومن اخراج رنا شامل.



وصرحت المخرجة رنا شامل ان العرض هو قصة حب خيالية لبنت ترسم اسكتش وتتفاجأ إنه فيه شخص بنفس مواصفات وشكل الشخصية التي ترسمها وتبدأ تتعرف عليه ويعجبوا ببعض ثم فجأة يختفي وتكتشف إنه كان مجرد خيال.

والعرض الثاني من انتاج مستقل بعنوان «ثلاثة عروض فردية» أداء وإخراج عمرو صلاح، ومن عنوان العرض فهو يتكون من ثلاثة عروض، الأول يدور حول عازف الكمان وهو عرض لإمكانيات العروسة الماريونت لعازف كمان لإظهار إمكانيات الميكانيزم ومدى التأثر بالموسيقى في الوجدان من تأثير حركي ينعكس من اللاعب على العروسة.



اما العرض الثاني فهو عبارة عن عروسة مزدوجة الشخصية حرفيا عبارة عن عروسة ماريونت ذات وجهين متحركي الفم والعيون، وجه أمامي ووجه خلفي وعن طريق الميكانيزم يتم تحريك رأس العروسة بشكل دائري لتحويل الوجه من الشرير إلي الطيب والعرض يناقش فكرة تحول الطباع الفطرية إلى الطباع الشيطانية بسبب سوء المعاملة المجتمعية.



فيما قدم العرض الثالث من خلال عروسة لسيدة بالحجم الطبيعي ترقص مع اللاعب عمرو صلاح علي موسيقي سلو، وهو عرض استعراضي يعرض امكانيات اللاعب في التحكم في العروسة وامكانيات الميكانيزم الممكن تنفيذه وقد يكون مفيد لاستخدامه من قبل افكار مخرجي عروض عرائس الماريونت.



واختتم اليوم الثالث بالمهرجان مع عرض مستقل من انتاج فرقة دارك للعرائس التابعة لمؤسسة دارك للتنمية الثقافية والفنية بعنوان «متوالية متلازمة سليم» وهو يمزج بين فنون عرائس الماريونت والمسرح الأسود والفيديو بروجيكتور، ويتم تناول العرض في إطار درامي باللغة العربية الفصحى ويكسر إيقاعها مجموعة من الأغاني بالعامية.



وهو بطولة: التمثيل الصوتي: مؤمن شعلان، سليم عثمان، بدور شعلان، نورهان نادر، شروق شعلان، ملك الشريف، محمد مهدي، منة الشريف، ادهم الصفتي، حسين نادر، خالد وليد، ضحى شعلان ضي مهدي، يسر مهدي، مصطفى شعلان، والمحركين: هاجر سعيد، منى حسن، يوسف ناصف، محمد ممدوح، ندا ناصف، علي مهدي، اندريا قلادة، مازن محمد حافظ، محمد هاني، مهاب راضي، مصحح لغوي عبد الرحمن الحسيني، تصنيع عرائس محمد فوزي، اشراف هاجر سعيد، أزياء زينب مهدي، ديكور مريم صبحي، اضاءة سليم عثمان، مساعد مخرج خالد وليد، موسيقى وألحان عبد الله رجال، تأليف واشعار إبراهيم الحسيني، ومن اخراج مهدي محمد مهدي.



وقد صرح المخرج مهدي محمد مهدي ان العرض يدور حول فكرة "المتوالية الهندسية في الرياضيات" والتي تعبر عن حياة «سليم» بطل عرضنا والذي عشق الرياضيات والعلوم وتميز فيها وكانت نفسه وحياته مجموعة من المتواليات التي شكلت حياته وغيرت مساره للأفضل، وهو دعوة لكل عنصر/ إنسان من حولنا أن تكون قيمته بالإيجاب داخل متوالية حياتنا.

وأضاف مهدي: لهذا قمت بتقسيم عالم سليم إلي نصفين: الأول هو العالم الحقيقي الذي يعيش فيه داخل ثلاث بانوهات في خلفياتها رموز، وعلامات، وقوانين رياضية وعلمية، فبين البيت والشارع والمدرسة، ينقسم عالم سليم الحقيقي وتتناثر الرموز والعلامات ولا تكتمل لتحقق له المعادلة والتركيبة الصحيحة، ولكنها تكتمل وتجتمع في نهاية العرض بعد أن يستقيم العالم له ويفهمه ويهتم به، والنصف الثاني من حياته هو أفكاره ومشاعره وأحلامه والصراع الداخلي لديه وهو ما نعبر عنه باستخدام عرائس المسرح الأسود، يتخلل العالمين عدد من الفيديوهات التي تعرض لجزء من تاريخنا وتفوقنا العلمي وفيديو لانتشار «سليم» على السوشيال ميديا وفيديو عن الاحلام.



وأشار مهدي إلى ان اغلب فناني التمثيل الصوتي والتحريك، هم من الاطفال وطلبة الاعدادي والثانوي لان التجربة كانت أقرب لمشروع تعليمي وتدريبي للشباب والأطفال على فنون العرائس.

الجدير بالذكر ان فعاليات اليوم الرابع 5 أكتوبر ستبدأ بعرض مستقل انتاج الكوشة للعرائس بعنوان «لازم تصلح غلطتك» الساعة الرابعة عصرا في الساحة الخارجية لمدرسة الفنون بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون ثم في قاعة ثروت عكاشة الساعة الخامسة مساء تقام الأمسية الثانية من ندوات المهرجان، ثم على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة الساعة السابعة مساء يقدم عرض «مروان وحبة الرمان» ويليه عرض «غابة الحكايات» انتاج إدارة الوادي الجديد التعليمية بوزارة التربية والتعليم الساعة الثامنة مساء على مسرح نهاد صليحة بالأكاديمية، وأخيرا عرض «فرحة»1 على مسرح عاطف عوض بمدرسة الفنون بالأكاديمية الساعة التاسعة مساء.