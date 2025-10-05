سلمي أبو ضيف تشعل إنستجرام بإطلالة حمراء جريئة

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلت الفنانة سلمي أبو ضيف مؤخرًا بصورة جديدة جذبت أنظار متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة أثارت إعجاب جمهورها بشكل كبير.

إطلالة سلمي أبو ضيف

وارتدت سلمي فستانًا قصيرًا باللون الأحمر مع لمسات زهري، جمع بين الجرأة والرقي، مما أبرز شخصيتها المرحة والواثقة.

وأرفقت الفنانة صورتها بتعليق: "اجعلني أبتسم بلا توقف.. أنا مهووسة جدًا بهذا الزي". ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بوضع القلوب الحمراء، مؤكدين على أناقة سلمي وجاذبيتها.

أحدث اعمال سلمي ابو ضيف

وتأتي هذه الإطلالة وسط تحضيرات سلمي لمجموعة من الأعمال الفنية المنتظرة، أبرزها الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، الذي يشاركها بطولته كل من منة شلبي، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، ميان السيد، وحسن مالك، ويستكمل هذا الجزء نجاح الجزء الأول من الفيلم الرومانسي الشهير "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، المستوحى من رواية الكاتب محمد صادق، ليواصل عرض قصة الحب والصراعات العاطفية بأسلوب مشوق.

في الوقت نفسه، تواصل سلمي تصوير دورها في فيلم "إذما" المقتبس عن رواية محمد صادق الصادرة عام 2020، حيث تتعاون مجددًا مع الفنان أحمد دواد بعد نجاحهما معًا في مسلسل "زينهم" العام الماضي. ويشارك في العمل أيضًا كل من جيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، ما يعكس اهتمام سلمي بتقديم أعمال متنوعة تجمع بين الرومانسية والإثارة الاجتماعية.

آخر أعمال سلمي ابو ضيف

وكان آخر ظهور درامي لسلمي من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عُرض خلال رمضان 2024 وحقق صدى واسعًا، حيث ناقش المسلسل موضوعات اجتماعية معاصرة مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، الابتزاز الإلكتروني، وهوس الشهرة عبر تطبيقات مثل "تيك توك"، مع تقديم صورة واقعية للحياة اليومية في المناطق الشعبية بأسلوب جذاب وواقعي.

